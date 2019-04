Kettingbotsing met vijf wagens op N42 in Oombergen Frank Eeckhout

04 april 2019

14u26 0 Zottegem Op de N42 in Oombergen gebeurde donderdagnamiddag een kettingbotsing waarbij vijf wagens betrokken waren. Niemand raakte gewond.

Het ongeval gebeurde net voorbij kruispunt Vosken in de richting van Wetteren. Een wagen ging er in de remmen en werd achteraan aangereden. Dat zorgde voor een kettingreactie bij de achterliggers want nog drie wagens reden er op elkaar in. Bij het ongeval was ook een wagen met caravan betrokken. Door het ongeval was er tijdelijk verkeershinder op de N42.