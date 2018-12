Kerstman logeert twee dagen in stadhuis Frank Eeckhout

02 december 2018

10u36 1 Zottegem Je hoeft dit jaar niet naar Lapland te reizen om de Kerstman te ontmoeten in zijn huis, want op 15 en 22 december verblijft de Kerstman in het Zottegemse stadhuis.

Het is de tweede keer dat er een Huis van de Kerstman komt in de Egmontstad. “Naast de permanente, gezellige en overdekte kerstmarkt, wordt het Zottegemse stadhuis omgetoverd tot een echt Huis van de Kerstman. Wie dat wil kan de Kerstman en zijn kerstelfjes een bezoekje brengen op zaterdag 15 en 22 december. Kinderen kunnen op de foto met de Kerstman en zijn elfjes en krijgen ook een klein lekker kerstgeschenkje mee”, laat Guy Buysse weten.

Een bezoekje aan Zottegem wordt opnieuw echt een belevenis voor de hele familie in deze kerstperiode. Je kan gezellig kerstshoppen in het stadscentrum, een drankje of hapje nuttigen op de overdekte kerstmarkt, een bezoekje brengen aan het Huis van de Kerstman of een leuke selfie nemen met één van de kerstelfjes.

De Kerstman zal telkens aanwezig zijn van 15 tot 17 uur.