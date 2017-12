Kerstkindje Emiel mooiste cadeau voor Stein en Kim 02u35 0 Foto LDO Stein en Kim bij de pasgeboren Emiel. Zottegem Kim Nelissen en Stein Van Bever ruilden hun kerstdiner in Antwerpen dit jaar in voor het Sint-Elisabethziekenhuis in Zottegem. Het koppel uit Zwalm verwelkomde om 12.12 uur hun eerste zoontje Emiel.

Normaal zouden de kersverse ouders Kerstmis vieren in Antwerpen, maar Emiel vond net gisteren de perfecte dag om geboren te worden. "Om 3 uur vannacht moesten we naar het ziekenhuis komen en rond de middag was hij er dan eindelijk", vertelt mama Kim. Het kerstkindje verraste hun ouders wel, want zij verwachtten Emiel pas op 8 januari. "We hadden ons geen mooier kerstcadeau kunnen wensen. We zijn blij dat hij er al is, want nu kunnen we langer van hem genieten."





Emiel woog bij de geboorte 3,120 kilogram en mat 50,5 centimeter. (LDO)