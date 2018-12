Kerstballenworp tijdens toost op nieuwe jaar Frank Eeckhout

17 december 2018

Zottegem

De middenstand van Velzeke was opnieuw druk in de weer om het dorpscentrum sfeervol te versieren. Elk lid kreeg een kerstboom om voor de woning te plaatsen en de unieke kerststal werd opnieuw opgebouwd en aangekleed de unieke kerststal werd weer opgebouwd en aangekleed. Middenstand Velzeke viert in 2019 zijn dertigjarig bestaan. Het feestjaar wordt afgetrapt met een drink op het Romeins Plein.