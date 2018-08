Kermis, koers en dans GEEN GROTE VOLKSTOELOOP, WEL VEEL SFEER TIJDENS GROTE PRIJS STAD ZOTTEGEM RONNY DE COSTER

22 augustus 2018

02u44 0 Zottegem Niet de grote volkstoeloop, maar een kermis en wielerwedstrijd met veel sfeer: zo valt de Grote Prijs Stad Zottegem van dinsdag allicht het best samen te vatten. Niet alleen achter de nadars, maar vooral op de caféterrasjes genoten de bezoekers van de ambiance.

"Er is precies toch minder volk dan anders", was gisteren een vaak gehoorde opmerking tijdens de wielerwedsrtrijd Grote Prijs Stad Zottegem. "Het is zeker minder druk", wist Paul Heyerick, die samen met Georges Bijn een bookmakers-tafeltje uitbaatte.





"Misschien moeten ze de rondes in de toekomst een beetje kleiner maken: het duurt te lang voor je de renners weer ziet passeren. Veertig minuten wachten, dat is niet plezant. En er zitten te weinig grote namen in de wedstrijd. Het zijn geen makkelijke tijden: organisatoren krijgen almaar meer buitenlandse concurrentie en krijgen moeilijker grote renners aan de start", klinkt Pauls analyse. "Als ik geld zou inzetten, dan zou ik kiezen voor Jérôme Baugnies van Wanty-Groupe Gobert. Die is de jongste tijd heel sterk bezig. Ik denk dat hij straks wint", voorspelde Paul.





Ambiance

Betty De Vrieze uit Gavere zal er nu wel spijt van hebben, dat ze het advies van Paul niet heeft gevolgd, want het was uiteindelijk inderdaad Baugnies die op de Meerlaan als eerste over de eindstreep reed. Betty had haar 5 euro ingezet op Gianni Marchand, maar schatte haar kans op succes sowieso niet hoog in. "Ik ben geen grote koerskenner, maar hou wel van de sfeer. En ik ben hier omdat ik door een sponsor was uitgenodigd. De ambiance bevalt me wel", verzekerde ze.





En dat kon beslist ook Elena-Maria Dupont wel zeggen. De 83-jarige stal gisteren de show op het Stationsplein, waar ze zich uitleefde op de dansvloer. "Elk jaar kom ik naar de kermis en altijd wil ik dansen. Als er niet gedanst wordt, heb ik me niet geamuseerd. En met het prachtige weer is de sfeer nog veel plezanter", vertelde de kranige tachtigster.