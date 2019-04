Kerkfabrieken slorpen 1,7 miljoen euro op Frank Eeckhout

04 april 2019

15u03 0 Zottegem De verschillende kerkfabrieken in Zottegem hebben de voorbije vijf jaar ruim 1,7 miljoen gekregen van het stadsbestuur. “Een enorm budget dat in schril contrast staat tot het lage gebruikspercentage van amper 2%. Maar alle inwoners draaien hier wel voor op", zegt Peter Dobbelaere van de vrijzinnige gemeenschap.

Zottegem heeft 12 kerken op haar grondgebied en elk van die kerken krijgt jaarlijks een toelage van het stadsbestuur. Een deel daarvan zijn exploitatie- of uitbatingskosten, een ander deel zijn investeringskosten. “Jaarlijks gaat bijna 800.000 euro van het Zottegems belastinggeld naar de exploitatie en investeringen van de kerken in Zottegem. De vrijzinnige gemeenschap vindt deze buitensporige kost in tijden van besparingen en efficiëntiewinsten dan ook totaal onverantwoord en roept het stadsbestuur op om het Zottegems kerkelijk patrimonium open te stellen voor veel meer verenigingen en socio-culturele activiteiten", stelt Peter Dobbelaere.

De vrijzinnige gemeenschap pleit ervoor om alle kerken een nevenbestemming te geven. “Dit betekent dat de kerken kunnen worden ingezet voor activiteiten die niet religieus van aard zijn zoals tijdelijke tentoonstellingen, kunsthistorische initiatieven, conferenties, concerten of voordrachten. We vragen dat de kerk letterlijk en figuurlijk haar deuren opent voor alle verenigingen uiteraard voor initiatieven die het normale gebruik respecteren. Op langere termijn vragen we om de minder waardevolle kerken op kunsthistorisch vlak zoals die van Erwetegem, Grotenberge en Leeuwergem te herbestemmen of zelfs te verkopen aan private initiatiefnemers", besluit Dobbelaere.

Volgens schepen Leen Goossens kloppen de cijfers van Peter Dobbelaere niet en gaat het om iets meer dan 1,7 miljoen euro voor de voorbije vijf jaar of 340.000 euro per jaar. “Onze stad heeft sinds eind 2017 een goedgekeurd kerkenbeleidsplan. In dat plan werd voor elke kerk op Zottegems grondgebied aangegeven welke toekomstige functie aan het gebouw gegeven kan worden. Concreet komen vier kerken in aanmerking voor herbestemming: Oombergen, Leeuwergem, Godveerdegem en Sint-Goriks. Voor 2 van deze kerken liggen intussen concrete plannen op tafel om ze te herbestemmen. Voor de kerk van Oombergen werd een haalbaarheidsonderzoek gevoerd om na te gaan welke ingrepen nodig zijn om de Sint-Martinuskerk in te richten als ontmoetingscentrum, waarbij de kerk ter beschikking wordt gesteld van de verenigingen en plaatselijke bevolking. - In de kerk van Leeuwergem is het de bedoeling dat de vzw Lichtpunt er onderdak vindt en vandaar de voedselbedeling organiseert. De inrichting zou echter op zo’n manier gebeuren dat het gebouw daarnaast ook gebruikt kan worden door de verenigingen. Die plannen worden momenteel verder uitgewerkt door de architecten", reageert Leen Goossens.

De kerken van Elene, Erwetegem, Grotenberge en Strijpen komen in aanmerking voor multifunctioneel gebruik. De vier andere kerken (Oudenhove, Bevegem, Velzeke en de dekenale kerk) blijven hoofdzakelijk voor de kerkelijke erediensten bestemd. Occasioneel kunnen ook deze kerken gebruikt worden voor een concert of tentoonstelling.