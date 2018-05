KAZ provinciaal kampioen minivoetbal 25 mei 2018

De scholierenploeg van het Koninklijk Atheneum Zottegem kroonde zich tot provinciaal kampioen minivoetbal. Nadat ze zich door de voorrondes en de halve finale hadden geworsteld, namen ze in de finale in Gent de maat van Don Bosco Zwijnaarde en GO! Atheneum Mariakerke. In totaal namen er in Oost-Vlaanderen 34 ploegen deel aan de competitie.





(FEL)