KAZ goes painted: nu inschrijven voor paintball-toernooi Frank Eeckhout

26 maart 2019

15u35 1 Zottegem Wienand De Ruyver, Branko De Vos en Ruben De Craecker - drie laatstejaarsstudenten van het KAZ – organiseren op zondag 14 april vanaf 10 uur een paintball-toernooi op het open grasplein aan het kasteel van Egmont.

Voor het vak economie kregen de leerlingen van hun coördinerende leerkracht Stijn Van Nieuwenhove als opdracht om een rendabele mini-onderneming op te starten die minstens break-even draait. “Omdat wij vinden dat er in Zottegem wel wat meer activiteiten voor de doelgroep 16+ mogen zijn, kozen wij ervoor om een paintball-toernooi te organiseren. Paintball is zeer populair bij jongeren en tegelijk is het een sportieve activiteit waar teambuilding en fairplay een kritische succesfactor zijn", zegt Wienand.

Hun mini-onderneming wordt geëvalueerd door Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) en zij zochten in dit kader ook twee droomcoaches die hen in het veld bijstaan met logistieke tips en planning. We hebben ondertussen gemerkt dat de organisatie van een paintball-toernooi een vrij complexe activiteit is. Gelukkig steken we veel op van onze coaches Louie Van Rijsselberge en Sandra De Roeck", gaat Branko verder.

Voor de omkadering van het event zorgt Ruben. “Op het terrein bieden we enkel alcoholvrije dranken aan. We werken samen met het jeugdhuis De Muze, waar de wielerwedstrijd Paris-Roubaix live wordt uitgezonden. Zo kunnen ook supporters een actieve en gezellige zondag beleven.”

Inschrijven op voorhand is een must en kan tot en met 7 april via kazgoespainted@gmail.com. Meer info op de Facebookpagina ‘Kaz goes painted’.