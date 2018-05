Kastelenkunstroute 26 mei 2018

Drie zondagen wordt in de tuinen van het kasteel van Leeuwergem en in en rond het kasteel van Egmont en het kasteel van Breivelde een "palet" van verschillende kunsten gebracht. Maar liefst 64 kunstenaars nemen deel aan de route. "Stuk voor stuk artiesten die kunst naar een hoger niveau tillen. Met toppers uit de Belgische kunstenaarsscène die al lang hun sporen hebben verdiend hebben, maar ook met een schare minder gekende kunstenaarsgoden die kunst van hoog en toegankelijk niveau brengen. Panamarenko brengt een nog nooit eerder vertoond virtual reality-project en nooit eerder vertoond fysiek werk", zegt schepen van Cultuur Sandra De Roeck (sp.a). Met een knipoog naar de Biënnale in Venetië wordt door CAS Zottegem, een "collateral event" gebracht. Op diverse locaties tussen de drie kastelen en op dezelfde tijdstippen kan men er meer dan 30 exposanten bezoeken. De kunstroute is te bezichtigen op zondag 17 en 24 juni en 1 juli telkens van 10 tot 18 uur. Dit is ook een unieke gelegenheid om kasteel van Leeuwergem te bezoeken (FEL)