Kasteel van Breivelde blijft restaurant 01 maart 2018

De huidige concessie van het Kasteel Breivelde in Grotenberge wordt verlengd tot 31 oktober 2025. De concessie liep normaal af op 31 oktober 2019, maar zowel het stadsbestuur als de uitbaatsters van het restaurant in het kasteel zijn zo tevreden, dat de samenwerking nu al met zes jaar verlengd wordt. De maandelijkse concessievergoeding wijzigt niet en blijft 2.893 euro. Op de gemeenteraad was het stadsbestuur dan ook lovend over de uitbating. "De uitbaters zijn klantvriendelijk en brengen het kasteel in het stadspark opnieuw tot leven. Zelf zijn ze erg ambiteus. De samenwerking met de stadsdiensten verloopt prima en ze kunnen een positief zakencijfer voorleggen", klonk het. (FEL)