Karateclub Shotokan start seizoen op 5 september Frank Eeckhout

02 augustus 2018

Vanaf vrijdag 5 september kan je bij Zottegemse karateclub Shotokan opnieuw terecht voor een nieuw

sportief seizoen.

Zoals bij de start van elk

nieuw seizoen worden er tijdens de maand september aan geïnteresseerde sportievelingen

initiatielessen aangeboden. Deze lessen vinden plaats in Stedelijke Sporthal de ‘Bevegemse Vijvers’ op zowel woensdag als

vrijdag, voor de jeugd van 18 tot 19.30 uur en voor de volwassenen van 19.30 tot

21 uur. Kinderen zijn welkom vanaf 8 jaar. Meer informatie over karate en de club is te vinden op www.shotokan.be.