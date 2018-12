Kantine aan kunstgrasveld na 21 maanden nog niet afgewerkt Sportschepen wijst naar gebrek aan personeel bij technische dienst Frank Eeckhout

28 december 2018

13u45 1 Zottegem De kantine aan het kunstgrasveld van de Bevegemse Vijvers in Zottegem raakt maar niet afwerkt. “Er is besloten om de afwerking in eigen beheer te doen, maar als ik personeel vraag, moeten er steeds dringender zaken aangepakt worden", zegt uittredend schepen van sport Peter Roman (sp.a).

Na een fusie met Grotenberge verhuisde voetbalclub Elene naar de sportaccommodatie van Grotenberge zodat het voetbalveld er braak kwam te liggen en de kantine geen dienst meer deed. In 2015 bereikte het stadsbestuur een overeenkomst met de eigenaar om de kantine een tweede leven te geven aan het kunstgrasveld naast het sportstadion aan de Bevegemse Vijvers. In het voorjaar van 2017 werd ook effectief gestart met de heropbouw van de gedemonteerde voetbalkantine en bijhorende kleedkamers.

Vandaag, 21 maanden later, is de kantine nog steeds niet gebruiksklaar. De ploegen die hun wedstrijden op het kunstgrasveld afwerken, moeten tijdens de rust en na de wedstrijd zo’n 200 meter overbruggen naar de kleedkamers in het stedelijk sportstadion. In de huurprijs van het kunstgrasveld zijn het gebruik van de kantine en kleedkamers nochtans mee verrekend. “Twee tot drie weken doorwerken met vier man en de kantine en kleedkamers zijn gebruiksklaar", zegt schepen Peter Roman.

Hoe komt het dan dat de kantine maar niet afgewerkt geraakt? “Na de opbouw van de kantine werd beslist om de afwerking in eigen beheer te doen. Maar telkens ik bij de technische dienst van de stad om personeel vraag, lukt dat niet. Of er is te weinig volk, of er zijn dringender zaken te doen. Ook het personeel van de sportdienst krijgt steeds andere opdrachten. En als er al eens wat tijd over is, dan moeten ze schoonmaken. Ik heb ook nog eens gepolst of er nog budget vrij was om de werken alsnog uit te besteden. Maar ook dat was geen optie. Nochtans, enkele weken doorwerken moeten volstaan om de kantine afgewerkt te krijgen", geeft Roman nog mee aan zijn opvolger.

Snel afwerken

Die opvolger is Brecht Cassiman (N-VA). Personeelszaken zit bij zijn partijgenote Evelien De Both. “Ik heb de bevoegde schepen daar de voorbije jaren een paar keer over geïnterpelleerd omdat ik zelf ook vond dat alles blijft aanslepen. In januari gaan we hiervoor al aan tafel zitten. Mits duidelijke afspraken en een goed plan moet de afwerking van de voetbalkantine snel een feit zijn", laat Cassiman weten.