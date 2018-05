Kamperen in stijl op Rock Zottegem GENIET VAN COMFORTABEL BED, VERWARMING EN ELEKTRICITEIT IN HOXEL FRANK EECKHOUT

18 mei 2018

03u02 0 Zottegem Voor haar 25ste editie heeft Rock Zottegem ook iets speciaals in petto voor de kampeerders. "Naast de traditionele camping verrijst ook een Hoxel VIP Village. Daar kunnen festivalgangers genieten van een tweepersoonsbed, verwarming en elektriciteit", zeggen Karl De Loor en Jurgen Van Cleemputte.

Kamperen in stijl. Dat kan op vrijdag 29, zaterdag 30 juni en zondag 1 juli ook op Rock Zottegem. De organisatoren slaan hiervoor de handen in elkaar met Epic Entertainment en B-and-Bee. "Festivalgangers willen steeds meer luxe en beleving. Daarom pakken we uit met een superdeluxe festivalcamping waar je traditioneel kan kamperen, maar waar je ook je eigen Hoxel kan huren. In het Hoxel VIP Village kunnen festivalgangers met twee personen genieten in hun eigen Hoxel. Er is een comfortabel bed, helemaal opgemaakt bij aankomst, de units zijn verwarmd en voorzien van verlichting en je kan er je gsm opladen. Daarbovenop krijg je 's morgens ook nog eens een luxueus ontbijt geserveerd. Alles wat je nodig hebt om goed aan de festivaldag te beginnen. En dat voor 120 euro in totaal of 30 euro per persoon per nacht", vertellen Karl De Loor en Jurgen Van Cleemputte. Uiteraard worden ook de gewone kampeerders niet aan hun lot overgelaten. "Er zal ook op de camping heel wat te beleven zijn. Je kan er BBQ'en, er worden lekkere ontbijten voorzien en de Epic DJ's zorgen voor ambiance. Gewoon kamperen kan al voor 8 euro. Elke vijfde boeker van een Hoxel VIP Village-pakket krijgt bovendien een overheerlijke BBQ aangeboden voor zichzelf en zijn festivalmaatje. En elke tiende boeker krijgt zijn verblijf gratis ter beschikking gesteld. Wie een plekje op onze traditionele camping boekt, maakt kans om als 25ste boeker een gezond ontbijt, een drankkaart en een lekkere BBQ in de wacht te slepen."





Toppers op affiche

Rock Zottegem wist opnieuw enkele toppers te strikken voor haar zilveren jubileum. "We zijn er in geslaagd om een zeer sterke affiche uit te bouwen. We hebben mooie internationale namen, maar ook heel wat talent van eigen bodem. Op vrijdag 29 juni krijgen Lost Frequencies, Kaiser Chiefs, Lil' Kleine en JeBroer het muzikale gezelschap van Levellers en Fischer-Z. De dag nadien staan The Offspring, Millionaire, The Jesus And Mary Chain, Arno, Coely, Fleddy Melculy en Sons op het podium. Zondag laten Clouseau en De Kreuners de festivalweide daveren", voegt De Loor daar nog aan toe.





Tickets zijn verkrijgbaar op www.rock-zottegem.be. Dagtickets kosten 45 euro en voor een combiticket voor vrijdag en zaterdag tel je 85 euro neer. Ook drankbonnetjes en campingtickets kunnen voordelig online aangekocht worden. Op zondag betaal je 35 euro voor een ticket.