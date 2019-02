K.K.V.T. 't Meibloempje trekt het klooster in Frank Eeckhout

26 februari 2019

15u19 0 Zottegem Met de toneelproductie De nonnen van Navarone trekt K.K.V.T. ‘t Meibloempje uit Zottegem het klooster in. De première wordt gespeeld op zaterdag 2 maart om 20 uur.

Na 95 jaar brengt K.K.V.T. ‘t Meibloempje nog steeds toneel van de bovenste plank. “In ons jubileumjaar hebben we nog eens alle registers opengetrokken met een klassieker van formaat. Onze gastregisseur, Herbert Van Herzeele, heeft samen met onze acteerploeg kosten noch moeite gespaard om de toeschouwers een onvergetelijke toneelavond te bezorgen", zegt voorzitter Sven Mornie.

Moeder Overste is niet tevreden met de golf van moderniteit die haar klooster overspoelt. Ze besluit er wat aan te doen en draait de klok terug. Vanaf nu zullen de nonnen leven volgens de regels van hun stichteres: Clotildis van Navarone. De kloof van de twintigste eeuw naar de middeleeuwen is moeilijk te overbruggen. De nonnen moeten zich aan de oude tijd aanpassen en opnieuw leren non te zijn: zich kleden in habijt, een kap dragen, lopen met ingetogen pas, karig eten, poetsen en boete doen. Twee paters uit een naburig klooster zijn getuigen en slachtoffers van de veranderingen.

Meer info over de speeldata en tickets is te verkrijgen via sonia.tuypens@telenet.be of op het nummer 055/42.52.00.