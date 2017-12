JP for Life haalt 11.261,43 euro aan 'rosse centjes' op 02u55 0 Foto Frank Eeckhout Anneleen Vermeulen trok gisteren samen met broers Filip en Gino, zus Michaëlle en neefje Enriko naar Wachtebeke om een cheque van 11.261,43 euro te overhandigen.

De actie JP for Life van de familie Vermeulen uit Geraardsbergen, Zottegem en Oosterzele heeft maar liefst 11.261,43 euro aan rosse centjes opgeleverd. Wat ooit begon als een kleinschalig eerbetoon voor de overleden Jean-Pierre Vermeulen, groeide uit tot een grote actie voor Music for Life.





De spaarvarkentjes die 'rosse centjes' voor het goede doel inzamelden, stonden zelfs tot in Nederland. "Een eerbetoon aan onze broer Jean-Pierre, die vijf jaar geleden op 44-jarige leeftijd de strijd verloor tegen kanker", vertelde Anneleen Vermeulen bij de start van de actie. Samen met haar broers Filip (50) en Gino (48), haar zus Michaëlla (43) en neefje Enriko (12) trokken ze woensdag naar domein Puyenbroeck in Wachtebeke om er een cheque af te geven en een plaatje aan te vragen: 'Only the good die young' van Queen. De familie Vermeulen hoopte in eerste instantie 500 euro bij elkaar te sprokkelen, maar dat bedrag werd al bijgestuurd. "Eerst naar 1.000 euro en nu durven we al dromen van 5.000 euro", klonkt het een maand na de start van de actie. Het werd uiteindelijk meer dan 11.200 euro. (FEL)