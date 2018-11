Joost Van Hyfte op Humorfestival in KAZ Frank Eeckhout

12 november 2018

10u48 0 Zottegem De laatstejaars van het GO! atheneum Zottegem zetten Joost Van Hyfte op de affiche van hun jaarlijks humorfestival. Zanger-comedian Michel Goessens (Goes) doet het voorprogramma.

Joost Van Hyfte is een Vlaamse stand- up comedian die gestudeerd heeft aan de hotelschool in Koksijde en een succesvol restaurant runde in Zelzate. Hij won tal van prijzen als comedian en heeft van zijn hobby zijn beroep kunnen maken. Hij vertelt op een volkse manier alledaagse gebeurtenissen waarin ieder mens zich duidelijk herkent.

Goes is een poëtische zanger en meesterverteller van wereldklasse, die het onrecht en de tristesse in de wereld om zich heen observeert en op een fijnzinnige wijze weet weer te geven, nooit choquerend maar steeds raak. Hij is een geboren verteller die zich graag laat wegzakken in de Vlaamse klei en er boeiende verhalen van maakt. Daarnaast heeft hij een boontje voor muziek en zingt hij over thema’s die ons allemaal aangrijpen.

Het Humorfestival vindt plaats op vrijdag 23 november om 20.15 uur in de sporthal van de school. Tickets zijn te verkrijgen via www.humorfestivalzottegem.be of op het nummer 09/326.78.40.