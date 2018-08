Jongeren leren beatmixen in Dj Summerschool 01 augustus 2018

Radio M fm geeft jongeren de kans om de stiel van dj aan te leren in de Dj Summerschool.





"Een aantal jongeren hebben bij aanvang van de vakantie een week hun favoriete hobby kunnen beoefenen onder leiding van Troppix en Amber. Ze kregen de kans om te leren beatmixen als een pro, ze ontdekten de geheimen van de mengtafel, ze konden met verschillende muziekstijlen experimenteren en sloten de week af met en minifuif en een radioprogramma op M fm", vertelt Guy De Clercq.





Van 20 tot 24 augustus is er een tweede kamp in de Kloosterstraat 40 in Erwetegem. Voor een dag betaal je 60 euro. De hele week kost 250 euro. Inschrijven kan via info@klooster straat40.be, 0486/13.11.77 of facebook/djsummerschool. (FEL)