Gesponsorde inhoud Jonge sp.a-raadsleden sturen nieuwjaarsbrief naar burgemeesters Frank Eeckhout

28 december 2018

17u01 0 Zottegem Yana Giovanis en Louie Van Rijsselberge van sp.a-voor Zottegem hebben hun nieuwjaarswensen overgemaakt aan burgemeester Jenne De Potter (CD&V) en toekomstig burgemeester Matthias Diependaele (N-VA).

“Het nieuwe stadsbestuur stelde vorige week zijn bestuursakkoord voor. Daarin reiken de coalitiepartners de hand naar de oppositie. Wij nemen die hand graag aan en zijn benieuwd hoe ver ze de komende zes jaar zal reiken", zeggen Yana en Louie. Ze gaven CD&V en N-VA alvast enkele punten mee die de Zottegemse jeugd gerealiseerd wil zien. “We vragen het stadsbestuur in te zetten op innovatieve jongeren en meer ruimte te creëren voor de Zottegemse jeugd met een nieuw skatepark, een verbeterd jeugdhuis en de herbestemming van enkele kerken. Daarnaast moeten we ook de toenemende kinderarmoede aanpakken en vragen we concrete en duurzame maatregelen bij alle Zottegemse stadsdiensten", klink het.

Yana en Louie deponeerden hun nieuwjaarsbrief in de brievenbus van administratief centrum Sanitary.