Johan Gezels beste in dichtwedstrijd over Egmont 03 mei 2018

02u28 0

Johan Gezels heeft de poëziewedstrijd 'De bastaard van Egmont' gewonnen. Hij krijgt een boekenbon van 100 euro. Achttien dichters waarvan twee uit Nederland en één meisje van 12 jaar kropen in hun pen en verdiepten zich in de historie van Lamoraal. De jury koos daaruit drie winnaars. Johan Gezels won de hoofdprijs met zijn gedicht 'schuilkind'. De tweede plaats was voor Nele Dierick, de derde voor Marijke Coppens. Zij winnen een boekenbon van respectievelijk 75 en 50 euro.





(FEL)