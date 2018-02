JH De Muze en Dance D-Vision slaan handen in elkaar voor dj-contest 15 februari 2018

Jeugdhuis De Muze en Dance D-Vision slaan vrijdag de handen in elkaar voor de organisatie van House of Muze, een House en Techno party waar zes beginnende dj's uit de regio het beste van zichzelf kunnen geven in een dj-contest. De winnaar van de contest mag deze zomer het Mantra podium op Dance D-Vision openen. Na de dj-contest brengen Commoro en Robbe meer strakke beats naar het jeugdhuis. Bjarne Keytsman, die zelf een house-fan is, kwam met het idee om naast alle Zottegemse feestjes met commerciële muziek, ook eens een technofuif te organiseren. Na een online preselectie via de website vi.be, waar meer dan zestig kandidaten zich opgaven, werden zes dj's geselecteerd om het op 16 februari tegen elkaar op te nemen. De geselecteerde dj's zijn Arian Zand, Latidude, Thunderbol, Opiate en Tekno-J. De contest start rond 19.30 uur. De toegang is gratis. (FEL)