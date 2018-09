Jeugdraad daagt gemeenteraadsleden uit voor partijtje bosgolf Frank Eeckhout

05 september 2018

12u44 0

De Zottegemse jeugdraad daagt de gemeenteraadsleden zondag uit voor een partijtje bosgolf tijdens de vrijetijdsmarkt aan de Bevegemse Vijvers.

"Vorig jaar breidden we het speelbos in het park van Breivelde uit met een nieuwe spelmogelijkheid bosgolf. Je het vergelijken met minigolf maar dan met een grote boerenklomp onderaan je stok. De holes liggen verspreid in het speelbos. De golfsticks en ballen kan je krijgen op de jeugddienst. We merken echter dat bosgolf nog veel te weinig bekend is bij de Zottegemse inwoners. Met de verkiezingen in zicht zien we daarom de ideale gelegenheid om de gemeenteraadsleden van Zottegem uit te dagen voor een wedstrijd tegen onze jeugdraad om het speelbos nog eens extra in de verf te zetten", zegt voorzitter Elke Van Waeyenberge.