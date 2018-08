Jeugdheem De Populier wordt muziekcentrum Frank Eeckhout

16 augustus 2018

Jeugdheem De Populier in Velzeke sluit vanaf 1 september de deuren voor jongerenvakanties en gaat de muzikale toer op. "Met een opnamestudio en concert- en repetietieruimte richten we ons vooral op muzikaal verblijfstoerisme. Al blijven gewone overnachtingen ook nog mogelijk. Maar dat wordt niet meer onze core business", zegt Luc Lievens.

De Populier zorgt vandaag voor het gros van de jaarlijkse overnachtingen in Zottegem. Vooral jeugdbewegingen vinden in de zomervakantie vlotjes de weg naar het vakantiedomein. Nog tot eind augustus blijft De Populier een populaire bivakplaats voor die jeugdbewegingen. Daarna houdt het op want de eigenaars willen een andere richting uit met De Populier. Minister Ben Weyts maakte woensdag nochtans bekend dat De Populier op ruim 31.000 euro subsidies kon rekenen voor moderniseringswerken.

"De Populier blijft een vakantieverblijf maar dan kleinschaliger. De slaapplaatsen worden beperkt want we willen een andere richting uit met de gebouwen", zegt Luc Lievens. De man organiseert al jaren het Dunk!festival en heeft ook een eigen platenlabel. Daarom richt hij zich met De Populier op de muziekindustrie. "We hebben het jeugdheem altijd graag uitgebaat maar onze toekomst ligt elders. Met ons festival en platenlabel zijn we een referentie geworden in in het postrock/metal genre. Om onze droom waar te maken, hebben we ruimte nodig. Daarom gaan we de de slaapzalen van De Populier ombouwen tot repetitielokalen en opnamestudio's en we maken ook plaats voor een klein concertzaaltje. En in december zijn we begonnen met de bouw van een ruimte waar we zelf platen kunnen persen.”



Door deze verbouwingswerken kan Dunk een totaalpakket aanbieden aan bands en muziekliefhebbers. "Bands kunnen bij ons komen repeteren, een plaat opnemen en die nadien laten persen. In de periode dat ze bij ons vertoeven, kunnen ze uiteraard ook overnachten. Ze zijn trouwens niet verplicht om hun platen bij ons te laten persen. Dat kan elders ook maar wij bieden hen een alternatief aan omdat de wachtlijsten nogal langs zijn", weet Lievens.

Dat De Populier zich meer met muziek gaat bezighouden, betekent echter niet dat het Dunk!festival gaat uitbreiden. "Wij houden van de gezelligheid op ons kleinschalig festival. Met 1.000 bezoekers per dag kunnen wij het gezellige karakter van ons festival behouden. Meer volk toelaten of het festivalterrein uitbreiden, is dus geen optie. Die kleinschaligheid en de gezelligheid die ermee gepaard gaan is net onze sterkte en zorgt er ook voor dat we een zeer goed contact hebben met de buurt", besluit Lievens.