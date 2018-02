Jeugddienst lanceert My Clementine bij start Tournée Minérale 02 februari 2018

Ook dit jaar sloegen diverse scholen en dienst Welzijn, Jeugd en Onderwijs van de stad Zottegem de handen in elkaar om tijdens Tournée Minérale een heerlijk alternatief zonder alcohol op tafel te serveren.





"Samen met Apéro Zero resulteerde dat in My Clementine. Deze alcoholvrije cocktail wordt gemaakt met mandarijn, kaneelsiroop, veenbessensap, citroensap en spuitwater. De workshops om de cocktail te ontwikkelen vonden plaats in de keuken van het Sint-Franciscusinstituut in Velzeke", vertelt schepen van Onderwijs Sandra De Roeck (sp.a). Enkele leerlingen van Zottegemse scholen mochten de mocktail gisterenochtend komen proeven in de bibliotheek. "Zo vroeg op de morgen alcohol drinken doen we niet, maar een mocktail gaat er wel in. En het resultaat mag er zijn. My Clementine is een waardig alternatief voor cocktails op feestjes", klinkt het. (FEL)