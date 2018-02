Jeugdboekenmaand in Sint-Barbaracollege 28 februari 2018

In het Sint-Barbaracollege staat de maand maart al jaren in het teken van het kinder- en jeugdboek. Dit jaar is het thema 'Eureka' en wordt er gewerkt rond wetenschap en techniek. Voor elk leerjaar is er opnieuw een boekenpakket toegankelijke boeken, waarbij niet alleen de kennis van wetenschap en techniek, maar ook het leesplezier verder zal groeien. Zo kan er in elke klas op een speelse manier gewerkt worden rond het thema. De eersteklassers maakten samen met hun juf zelfs een boekenrobot.





(FEL)