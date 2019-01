Jenne De Potter en Matthias Diependaele "We zullen moeilijke keuzes niet uit de weg gaan" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Frank Eeckhout

02 januari 2019

11u52 0 Zottegem In Zottegem verdelen CD&V en N-VA de koek. De eerste drie jaar van de legislatuur wordt Jenne De Potter (CD&V) burgemeester, de laatste drie jaar komt Matthias Diependaele (N-VA) aan het roer. Na een hectische verkiezingsnacht tekenden beide partijen een voordrachtakte. Al was niet iedereen bij CD&V daar even blij mee. Wij brachten beide tenoren samen voor een eerste dubbelinterview.

De voorbije zes jaar voerde N-VA stevig oppositie tegen het beleid. Nu vormt N-VA samen met één van de vorige beleidspartijen een nieuwe meerderheid. Werden de rancunes overboord gegooid?

Jenne: Er is inderdaad hard oppositie gevoerd en wij hebben met hand en tand ons beleid verdedigd. Maar dat is nu eenmaal eigen aan de politiek. We hebben ondertussen al heel wat gepraat en onderhandeld. Over een groot aantal punten en dossiers zitten we op dezelfde lijn. We hebben de ambitie om keihard te werken voor Zottegem. Iedereen heeft het beste voor met onze gemeente, vandaar ook de titel van ons bestuursakkoord 'We zijn allemaal van Zottegem', waarmee we bedoelen dat we ons samen inzetten voor alle inwoners.

Matthias: Politiek mag gerust gedreven zijn door emoties. Maar het mag nooit rancune zijn. Van onze kant was die er dus gewoon niet. We hebben natuurlijk wel stevig oppositie gevoerd. Dat was ook onze rol. Ik geloof heel hard in de democratische waarden. En dan moet je als oppositie je rol ernstig nemen. Ik denk dat we dat altijd op een constructieve manier hebben gedaan. Maar het is nooit persoonlijk geweest. Een debat kan geen kwaad zolang het over beleid gaat. Ik kan mij niet voorstellen dat ik of iemand van onze ploeg iemand anders een slecht hart zou toedragen.

Niet iedereen bij CD&V stond te springen om met N-VA in zee te gaan. Is er geen achterdocht dat het fout zal lopen de komende zes jaar?

Jenne: Er zijn goede afspraken gemaakt op een aantal cruciale punten die tegemoet komen aan een aantal bezorgdheden in onze partij, waardoor ook het wederzijds vertrouwen is gegroeid. We hebben een duidelijke visie waar we naartoe willen met de stad. Deze bladzijde is dan ook omgedraaid, we kijken vooruit en willen beleid voeren voor Zottegem.

Matthias: De discussie die de week na het bekendmaken van ons akkoord plots in de pers opdook heeft ons gekwetst. Maar ik kan ook wel aanvaarden dat vertrouwen wat tijd nodig heeft om te groeien. We gaan daar dus niet meer op terugkomen en kijken vooruit naar de samenwerking. We liggen inhoudelijk echt niet ver uit elkaar. En zeker de samenwerking tussen Jenne en mezelf loopt heel vlot.

Wat zijn jullie plannen voor Zottegem? Wat zijn de pijnpunten?

Jenne: We willen Zottegem terug op de kaart zetten als aantrekkingspool in de regio. Als stadsbestuur willen we mensen verbinden, tegenstellingen overstijgen en er zijn voor iedereen. We zetten het welzijn en welbevinden van al onze inwoners voorop. We willen van Zottegem een levendige, aantrekkelijke, veilige, propere en sociale stad maken, gestoeld op gezonde financiën met aandacht voor onze mooie deelgemeenten.

Matthias: De ervaring van CD&V in combinatie met de gezonde vernieuwingsdrang van onze kant geeft de stevige basis voor een beleid waarin we keuzes maken om onze stad verder aantrekkelijk te maken. Als je het over pijnpunten hebt, dan zal er uiteraard op de centen moeten worden gelet. We zullen de komende jaren wel degelijk moeilijke keuzes moeten maken. Maar we willen die ook niet uit de weg gaan.

In mei zijn het federale en Vlaamse verkiezingen. Zowel Matthias als Jenne hebben een zitje in één van die parlementen. Verdient Zottegem dan geen fulltime burgemeester?

Jenne en Matthias: Ik begrijp deze vraag, maar het één hoeft het ander niet uit te sluiten. Er zijn genoeg voorbeelden van burgemeesters van nog grotere steden als Antwerpen, Vilvoorde of Mechelen die ook in het parlement zetelen. Bovendien is het overduidelijk dat je in Brussel bepaalde dossiers, die van belang zijn voor Zottegem, mee kan bepleiten of in de goede richting sturen. Directe contacten met ministers en kabinetten zijn van goudwaarde.

Zottegem voerde de voorbije jaren een heel sociaal beleid. Wordt het geweer van schouder veranderd met N-VA in het bestuur?

Jenne: Absoluut niet, we zijn een sociale stad en willen ook een sociaal beleid blijven voeren, vandaag, morgen en in de toekomst. We zetten extra in op kinderopvang, op seniorenbeleid, op strijd tegen vereenzaming en armoede. Het is ingebakken in ons DNA om zorg te dragen voor mensen en geborgenheid te bieden. Ook het rijk verenigingsleven en de vrijetijdssector draagt bij tot het voeren van sociaal beleid.

Matthias: Het zal wel een verstandiger beleid worden. Er zijn verschillende manieren om tot hetzelfde resultaat te komen. Er zijn in het verleden enkele zaken gebeurd die ook beschreven zijn in verschillende audits en die zaken willen we absoluut recht trekken. Maar dat hoeft helemaal geen impact te hebben op de dienstverlening die we bieden aan de mensen. We laten niemand in de kou staan. (FEL)