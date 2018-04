Jean Blaute op 1 mei-viering 25 april 2018

Jean Blaute fleurt op maandag 30 april de 1 mei-viering van sp.a Zottegem op. Naast een gezonde dosis nostalgische anekdotes over het Zottegem uit Blautes kindertijd is er ook een politieke noot van Vlaams volksvertegenwoordiger Kurt De Loor. De Zottegemse mei-avondhappening begint om 20 uur in Zaal Rhetorica in de Hospitaalstraat en is volledig gratis. Na afloop wordt iedereen uitgenodigd voor een gratis hapje en drankje in het Volkshuis. (FEL)