Jazzconcert ten voordele van Kinderkankerfonds UZGent FEL

24 november 2018

14u05 1 Zottegem VtbKultuur Zottegem organiseert op zaterdag 8 december haar negende jazzconcert ten voordele van het Kinderkankerfonds van UZGent.

Fans van Louis Armstrong, Fats Domino, Ray Charles Miles Davis, Louis Jordan, Dr. John.e.a. coryfeeën van de good old Jazz komen tijdens “When it’s Christmas in New Orleans” zeker aan hun trekken. Onder de leiding van streekgenoot Joris De Cock, een oud-gediende in het milieu van New Orleans muziek, zorgt een select groepje van zes top-musici van internationale allure voor een entertainende avond.

Het concert vindt plaats in het ontmoetingscentrum in Velzeke en start om 20 uur. Tickets kunnen besteld worden via jacques.podevijn@telenet.be of op het nummer 0475/46.19.94 en kosten 12 euro. Aan de kassa betaal je 15 euro.