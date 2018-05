Jade maakt vrouwelijk viergeslacht compleet 31 mei 2018

02u46 0

Eva Verbiest en Kevin Limpens uit Zottegem zijn de trotse ouders van Jade. De geboorte van hun dochtertje zorgde ook voor een viergeslacht in de familie. Een mooie gelegenheid om samen op de foto te gaan. Mieke Lievens uit Zottegem is de grootmoeder van Jade. Voor de 97-jarige Florine Bultynck is Jade al het 26ste achterkleinkind.





(FEL)