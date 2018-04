Jaarlijks eetfestijn sp.a 19 april 2018

De Zottegemse madatarissen van sp.a organiseren op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 april hun jaarlijks eetfestijn in feestzaal Bevegemse Vijvers in Zottegem. Op vrijdag en zaterdag kan je aan schuiven van 18.30 tot 21.30 uur. Op zondag kan je van 11.30 tot 14.30 uur de benen onder tafel schuiven. Er is keuze uit kipfilet met champignonsaus, vispannetje en een vegetarisch menu. Kaarten kosten 15 euro voor volwassen en 12 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar en kunnen besteld worden bij de bestuursleden. (FEL)