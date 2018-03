Inschrijven voor cursus rijbegeleider 09 maart 2018

Landelijke Gilden, KVLV, KLJ en Groene Kring organiseren op dinsdag 27 maart om 19 uur een cursus rijbegeleider in hoeve 't Alkeveld in de Steenbekestraat in Velzeke. Tijdens deze cursus van drie uur wordt je kennis van de wegcode opgefrist, krijg je tips en tricks mee en leer je hoe je je kind best kunt coachen. Begeleiders en leerlingen zijn welkom. Na de cursus ontvang je een attest dat 10 jaar geldig blijft. Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met met VAB-Rijschool. Inschrijven kan via de website van landelijke gilden of via https://inschrijvingen-vab.kvlv.be/landelijke-gilden. (FEL)