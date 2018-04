Innerwheel steekt computerklas in nieuw jasje 27 april 2018

Innerwheel Zottegem heeft de computerklas van de Bernadetteschool in Grotenberge in een nieuwe jasje gestoken. Met de opbrengst van een wandeltocht kocht de vereniging zestien nieuwe computers aan. Verder kocht de school in samenwerking met het oudercomité ook nog eens veertien tablets aan. De directie is Innerwheel en het oudercomité dan ook enorm dankbaar voor deze steun.





(FEL)