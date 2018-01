Infovergadering over heraanleg Provinciebaan 02u50 0

In het ontmoetingscentrum in Velzeke organiseert Agentschap Wegen en Verkeer (AGW) op maandag 5 februari om 20 uur een infovergadering over de heraanleg van de Provinciebaan/N46. De N46 krijgt de Windmolenstraat en de spooroverweg een grondige facelift. Er komen veilige en comfortabele fiets- en voetpaden, de rijweg krijgt een nieuw wegdek en er komen oversteekplaatsen ter hoogte van de zijstraten. AGW geeft die avond meer toelichting bij het voorontwerp. (FEL)