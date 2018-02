Infoborden staan er vergeeld en beschimmeld bij 23 februari 2018

'Stad Zottegem - Poort van de Vlaamse Ardennen -' staat er op het infoborden aan de kerken van de Zottegemse deelgemeenten, maar heel uitnodigend ogen die borden niet. "Toeristische borden dragen bij tot de perceptie die bewoners en bezoekers krijgen of hebben van onze stad. Deze borden moeten dus proper, duidelijk en kwalitatief zijn. De infoborden aan de kerken zijn vergeeld, beschimmeld en verfrommeld. Dat is het geval aan alle kerken en is al meer dan een jaar zo, wat zorgt voor een negatieve uitstraling. Op sommige plaatsen is de info gewoon verdwenen en hangen affiches van fuiven of andere evenementen. In het centrum van onze stad zijn zelfs geen borden meer te vinden. Nu het wandel- en fietsseizoen voor de deur staat, wordt het tijd om die borden op te frissen. City marketing is immers meer dan alleen koers en Sinterklaas. Zottegem moet, elke dag en overal, aantrekkelijk zijn. Onze stad dient zich op alle vlakken kwalitatief te profileren", stelt Open Vld-bestuurslid en kandidate voor de gemeenteraadsverkiezingen Lieve Vander Hauwert. Haar partij heeft dit punt dan ook geagendeerd op de gemeenteraad van maandag. (FEL)