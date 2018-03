Infoavonden voor aanstaande ouders 13 maart 2018

02u56 0

Het Huis van het Kind Zottegem organiseert op 19 maart en 18 juni twee infoavonden voor aanstaande ouders. "Ik weet uit eigen ervaring dat voor de eerste keer mama of papa worden heel wat vragen en hoofdbrekers met zich meebrengt," laat schepen voor Sociale Zaken, Kurt De Loor, weten. "Op deze infoavonden willen we aanstaande ouders geruststellen, informeren en een luisterend oor bieden. Zo kom je bijvoorbeeld te weten hoe je kraamzorg aanvraagt en wat het Huis van het Kind allemaal voor jou kan doen." De infoavonden 'Zwanger, samen op weg' vinden plaats in het Huis van het Kind. Het onthaal start om 19.30 uur met een hapje en een dankje. Inschrijven kan via administratie.hvk@ocmw.zottegem.be of op het telefoonnummer 09/360.53.72. (FEL)