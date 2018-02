Infoavond 'Levenslang wonen' 20 februari 2018

De stad Zottegem organiseert op dinsdag 27 februari een infoavond over levenslang wonen.





"Met het Woonplan Zottegem werd een langetermijnvisie ontwikkeld op wonen in onze Egmontstad. Het plan werd in 2016 gefinaliseerd en aan de gemeenteraad voorgesteld. Eén van de actiepunten uit het Woonplan van de stad Zottegem is er alles aan doen om mensen zo lang mogelijk in hun eigen woning te laten wonen. Tevens willen we onze inwoners zo goed mogelijk te informeren over woongerelateerde thema's", zegt schepen van Wonen Kurt De Loor (sp.a).





In samenwerking met Zozo, het netwerk 'Zottegem zorgt', bieden de dienst Wonen een avond aan met heel wat praktische tips en heel wat interessante informatie om zo lang mogelijk thuis blijven mogelijk te maken binnen ieders budget. Interesse? Kom dan van 19 tot 21 uur naar het Lokaal Dienstencentrum, Arthur Gevaertlaan en wordt heel wat wijzer. Deelname is gratis, maar inschrijven wenselijk. Dat kan via mail naar ldcegmont@ocmw.zottegem.be of telefonisch op het nummer 09/364.56.95. (FEL)





