In vier jaar tijd 24 sluikstorters betrapt Frank Eeckhout

27 maart 2019

16u35 0 Zottegem Sinds 2015 zijn in Zottegem 24 sluikstorters betrapt. “Zij kregen elk een boete van 500 euro. Met de aankoop van een extra camera gaan we nog actiever op zoek naar sluikstorters", zegt schepen van Leefmilieu Leen Goossens.

Elk jaar pakt de stad Zottegem uit met een sensibiliseringscampagne rond zwerfvuil. Dit jaar is de slogan: ‘Elke dag sterft er eentje door zwerfafval – jij bent toch geen rund?’ “Normaal gebruiken we geen scheldwoorden in officiële communicatie van de stad maar in deze context leek het wel gepast", lacht Leen Goossens. “Dagelijks bezwijken koeien aan de verwondingen die ze oplopen door het binnenkrijgen van zwerfafval. Weggegooide blikjes en flesjes in de graskant: dat zijn de grote boosdoeners. Vaak vliegen ze tot in gras- of maïsvelden. En wanneer de boeren maaien, wordt het zwerfvuil mee verhakseld en komt het in het veevoer terecht. Op die manier krijgen runderen kleine stukjes glas en ijzer binnen. Het leidt tot verminderde melkproductie, ziekte en uiteindelijk tot sterfte. Een pijnlijke dood voor een koe bovendien. En het komt verrassend vaak voor. Uit schattingen blijkt dat in Vlaanderen jaarlijks zowat 6.000 koeien ziek worden door zwerfafval", weet de schepen.

Op zaterdag 30 maart organiseert de stad naar jaarlijkse traditie de grote zwerfvuilopruimactie POETS. Ook dit jaar steken niet enkel de Zottegemse scholen, dit evenwel op vrijdag, de handen uit de mouwen. De stad doet een oproep naar de bevolking om massaal deel te nemen aan deze actie, samen met je buren, met je (jeugd)vereniging, met het oudercomité, met je kinderen en kleinkinderen. Iedereen is welkom. Al het opgeruimde zwerfvuil zal tentoongesteld worden op de Markt. Inschrijven voor de poetsactie kan je door te mailen naar jan.scheerlinck@zottegem.be. De stad zorgt voor logistieke ondersteuning.