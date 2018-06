IJsvogel waakt over Beislovenpark 28 juni 2018

Een ijzeren ijsvogel waakt over het Beislovenpark in Zottegem. "De ijsvogel wordt hier regelmatig gespot. Daarom past dit kunstwerk perfect in ons belevingspark", vindt schepen van Cultuur Sandra De Roeck.

Niet alleen het Beislovenpark werd zondag feestelijk ingehuldigd. Ook de ijsvogel van buurtbewoner Benny De Smet (39) kreeg tijdens de opening heel wat aandacht. Het kunstwerk staat aan de kant van de Beislovenstraat en lijkt wel te waken over het park.





"Ik ontmoette Benny tijdens een inspraakmoment. Hij lichtte daar zijn plannen toe en ik was meteen gewonnen voor het idee. Zeker omdat de ijsvogel hier wel lijkt te gedijen. Het park en de Bettelhoevebeek trekken de ijsvogel aan", zegt schepen De Roeck. In het kunstwerk kropen meer dan 100 werkuren. "Ik werk in een metaalverwerkend bedrijf en al het ijzer dat in de afvalcontainer gaat, mag ik meenemen naar huis. Wie goed naar het kunstwerk kijkt, merkt meteen heel wat onderdelen op: vijzen, zaagbladen, stukjes ketting, tandwielen, sloten, een moersleutel en heel wat meer", somt amateurkunstenaar Benny op. "Net als de banken en speeltuigen in het park, het amfitheater en de fietsenrekken, is het kunstwerk gemaakt met gerecycleerd materiaal. Ook daarom past het perfect in de omgeving", voegt schepen De Roeck daar nog aan toe. (FEL)