IJskar passeert in woonzorgcentrum De Vlamme 26 juli 2018

De ijskar is woensdag gepasseerd in woonzorgcentrum De Vlamme in de Zottegemse deelgemeente Erwetegem. De ijsventer verkocht er een 100-tal ijsjes. De directie betaalde met de glimlach. "Onze bewoners én het personeel waren opgetogen met deze lekkere verfrissing. Aan de vele reacties te horen, heeft het iedereen gesmaakt. Via de poort reed de ijskar tot in de tuin. Daardoor konden ook de minder mobiele bewoners meegenieten van dit moment. Zij zagen door het raam hoe het personeel de ijsjes tot bij hen bracht. Nadat alle bewoners allemaal voorzien waren van een hoorntje, was het de beurt aan het personeel om aan te schuiven", laat hoofd van de administratie Atke Hollebeke weten. (FEL)