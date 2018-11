Huis van het Kind schopt het tot voorbeeld voor heel Vlaanderen Frank Eeckhout

14u21 0 Zottegem Kind en Gezin neemt Huis van het Kind in Zottegem als voorbeeld voor een promofilmpje. “Dat is geen toeval,” zegt Zottegems OCMW-voorzitter Kurt De Loor. “In Zottegem hebben we echt pionierswerk geleverd met ons Huis van het Kind. We krijgen ook vaak mensen over de vloer vanuit heel Vlaanderen om inspiratie op te doen uit onze werking en uitgebreide dienstverlening.”

Vanaf 2019 zal bijna elke gemeente een Huis van het Kind hebben waar jonge gezinnen terechtkunnen voor alles wat te maken heeft met opvoeden en opgroeien. Om de Huizen van het Kind in the picture te zetten klopte Kind en Gezin voor haar promofilmpje aan bij Huis van het Kind in Zottegem.

“Om de Huizen van het Kind beter bekend te maken bij het grote publiek zet Kind en Gezin een grote publiekscampagne op. Met een promofilmpje en posters willen ze mensen op de hoogte brengen van de dienstverlening van de Huizen van het Kind en jonge gezinnen met kinderen warm maken om eens langs te komen. De campagne wordt gelanceerd op 3 december", weet Kurt De Loor.

“Het Zottegemse Huis van het Kind staat in heel Vlaanderen bekend als pionier en mooi voorbeeld. De dienstverlening is sinds de opening in 2009 ook fel uitgebreid. Zo kwam er naast de Dienst voor Onthaalouders, het ZIBO, de ZIBOtheek en De Katrol ook Twinkeltje, opvoedingsondersteuning en het ZIBOcafé bij. Ook Kind en Gezin zelf is een zeer gewaardeerde partner", besluit De Loor.