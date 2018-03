Huis van het Kind peilt naar vrije tijd en opvang kinderen 01 maart 2018

Alle Zottegemse ouders met kinderen van 2,5 tot 12 jaar krijgen de komende dagen een vragenlijst in de bus van het Huis van het Kind. "Daarmee wil het Zottegemse Huis van het Kind peilen naar de tevredenheid van de ouders over het aanbod aan buitenschoolse opvang en vrije tijd. Want meten is weten," laat schepen voor Sociale Zaken, Kurt De Loor, weten. "Is er nood aan buitenschoolse opvang? Wat verwacht je als ouder van een opvang of vrijetijdsinitiatief? Is er voldoende aanbod? En is dat aanbod toegankelijk en betaalbaar? Dat en nog veel meer willen we te weten komen van de jonge ouders. Op basis van de antwoorden werken we dan verder een beleid op maat van Zottegem uit." De vragenlijst kan je ook downloaden via www.zottegem.be, de ingevulde lijst afgeven kan aan de balie van het Huis van het Kind, het Sociaal Huis of het consultatiebureau van Kind & Gezin. Wie nog vragen heeft, kan terecht bij Jeanine Bellens via 09 364 57 41 of mail Jeanine.bellens@ocmw.zottegem.be. (FEL)