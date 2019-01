Huis van het Kind en LDC Egmont beloond met Vlaamse subsidies

Frank Eeckhout

11 januari 2019

16u34 0 Zottegem Ook in de toekomst kunnen het Huis van het Kind Zottegem en het Lokaal Dienstencentrum Egmont hun goed werk verderzetten. “Door het mooie werk dat beide diensten leveren en de mooie resultaten die ze kunnen voorleggen, komt Vlaanderen met subsidies over de brug. Het Huis van het Kind ontvangt in totaal 26.288,99 euro op jaarbasis en het Lokaal Dienstencentrum Egmont kan voor 2019 rekenen op een subsidie van 32.741,42 euro", laat Kurt De Loor weten.

Ons Huis van het Kind is de voorbije jaren echt uitgegroeid tot ‘the place to be’ voor jonge gezinnen met kinderen uit de hele regio. De dienstverlening is de voorbije jaren ook sterk uitgebreid en dat tot grote tevredenheid van de gebruikers. Het succes van het Zottegemse Huis van het Kind ging ook in Vlaanderen niet onopgemerkt voorbij. De Vlaamse overheid looft vooral de kwaliteit van de dienstverlening die geleverd wordt. Zottegem schopte het dan ook tot schoolvoorbeeld voor Vlaanderen en maakte het decor uit van een Vlaams promofilmpje voor alle Huisen van het Kind. De Zottegemse subsidieaanvraag voor het Huis van het Kind Zottegem werd positief beoordeeld waardoor het Huis van het Kind vanaf 2019 jaarlijks een subsidie krijgt van 26.288,99 euro per jaar. De kers op de taart voor het mooie werk van de voorbije jaren", zegt Kurt De Loor (sp.a).

Ook het Lokaal Dienstencentrum Egmont kan vanaf nu rekenen op Vlaamse subsidies. ““Ons Lokaal Dienstencentrum Egmont was wel al erkend door de Vlaamse overheid, maar kreeg tot nog toe geen subsidies, daar komt nu verandering in. De subsidie voor 2019 bedraagt 32,741,42 euro in totaal. En dit komt jaarlijks terug. Net als het Huis van het Kind is het Lokaal Dienstencentrum Egmont een Zottegems succesverhaal. In 2018 verdubbelden het aantal activiteiten en het vervierdubbelde het aantal deelnemers. In 2018 werden in totaal 123 activiteiten georganiseerd, in 2017 waren dat er nog 48. Liefst 288 unieke deelnemers vonden vorig jaar de weg naar het Lokaal Dienstencentrum (2017: 71 unieke deelnemers). Ik hoop dat de subsidies er mee voor kunnen zorgen dat het mooie werk kan verder gezet worden", besluit De Loor.