Hordenspecialiste Marie De Naeyer pakt goud op Kampioenschap van Vlaanderen Frank Eeckhout

27 augustus 2018

De Zottegemse hordenspecialiste Marie De Naeyer van ACG-kern Zottegem heeft goud gepakt op het Kampioenschap van Vlaanderen voor cadetten in Gentbrugge.

De allerbeste jeugdatleten van Vlaanderen ontmoetten elkaar deze keer in het Gentbrugge (Atletiekclub Racing Gent), de thuishaven van onze nationale hordenkampioene Eline Berings en recent nog halve finaliste op de Europese kampioenschappen atletiek in Berlijn. De felle tegenwind speelde niet in het voordeel van de sprinters, maar daar trok de Marie De Naeyer zich niets van aan: ze pakte op overtuigende wijze goud op de 80 meter horden.