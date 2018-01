Honderden namen afscheid van 'Djore' RONNY DE COSTER

21 januari 2018

19u51 0 Zottegem In de kerk van Erwetegem hebben honderden mensen afscheid genomen van Joris Verliefde (31) uit Grotenberge.

De bouwvakker was vorige week maandag om het leven gekomen bij een tragisch arbeidsongeval bij een bouwwerf aan Traveins in Sint-Goriks-Oudenhove. Op een perceel net voor de spoorwegovergang wilde de Erwetegemse aannemer Monsecour starten met de bouw van een woning. Daarvoor moest op de bouwplek een torenkraan worden geplaatst. Joris Verliefde wou samen met zijn werkgever de kraan op de bouwplek krijgen. Daarvoor moesten ze het werktuig een talud oprijden. De kraan werd met een trekhaak vastgemaakt aan de voorkant van een vrachtwagen. Maar toen de truck de torenkraan de helling op duwde, kwam de haak van de kraan los van de truck. Daardoor bolde de kraan plots weer naar beneden. Joris raakte gekneld tussen de kraan en de truck.





Joris' werkmakkers kwamen naar de uitvaart in een jas met daarop de opdruk van hun werkgever Monsecour, waar hij dertien jaar geleden net na zijn bouwopleiding aan de slag was gegaan. "Djore", zoals vrienden hem noemden, werd tijdens de afscheidsplechtigheid niet alleen omschreven als een uitstekende werkkracht, maar ook een graag geziene lolmaker en vriend van velen.





Daags voor de uitvaart hadden vrienden ook al een herdenkingsmoment georganiseerd op de Markt in Zottegem. Ze staken er kaarsjes aan, speelden zijn lievelingslied "Leef" van André Hazes Junior en dronken een pint. "Omdat hij dat zo gewild zou hebben."