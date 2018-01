Honderden mensen herdenken samen 'Djore' VRIENDEN EN FAMILIE HOUDEN WAKE VOOR VERONGELUKTE JORIS VERLIEFDE FRANK EECKHOUT

20 januari 2018

02u51 0 Zottegem "Als mij ooit iets overkomt, speel dan mijn lievelingsmuziek en drink samen een pint." Dat is wat Joris Verliefde (31) altijd tegen zijn vrienden zei. Dat is wat enkele honderden familieleden, vrienden en kennissen gisterenavond op de Markt in Zottegem ook deden nadat ze eerst een ingetogen wake hadden gehouden voor de verongelukte dertiger. "Op Djore! We zullen je nooit vergeten makker."

Joris Verliefde kwam maandag om het leven bij een tragisch arbeidsongeval op Traveins in Sint-Goriks-Oudenhove. Op een perceel net voor de spoorwegovergang, wilde de Erwetegemse aannemer Monsecour starten met de bouw van een woning. Daarvoor moest op de bouwplek een torenkraan worden geplaatst. Joris Verliefde wou samen met zijn werkgever de kraan op de bouwplek krijgen. Daarvoor moesten ze het werktuig een talud oprijden. De kraan werd met een trekhaak vastgemaakt aan de voorkant van een vrachtwagen. Daarbij ging het mis: toen de truck de torenkraan de helling op duwde, kwam de haak van de kraan los van de truck. Daardoor bolde de kraan plots weer naar beneden. Joris Verliefde raakte daarbij gekneld tussen de kraan en de truck.





Levensgenieter

De dood van Joris kwam niet alleen hard aan bij zijn familie en werkgever, ook zijn vele vrienden stonden aan de grond genageld. Al gauw kwamen ze met het idee op de proppen om vrijdagavond (gisteren, red.) een wake te houden. "Met kaarsen hebben we zijn naam gevormd. De mensen die mee komen rouwen met ons mogen hun kaarsjes en bloemen daar rond plaatsen. De echtgenote van burgemeester Jenne De Potter gaat een brief voorlezen waarna een minuut stilte volgt. Dan spelen we het lievelingslied van Djore, 'Leef' van Andre Hazes Junior. Na de wake drinken we hier nog samen een pint, zoals Djore het wou. Djore was een harde werker, maar ook een levensgenieter. Djore toch, waarom? We gaan je missen verdorie", snikten zijn vrienden.





Joris Verliefde was een goede vriend van burgemeester De Potter. Die kon er gisteren helaas niet bij zijn, maar liet wel zijn echtgenote een brief voorlezen. "Joris, wij zitten hier in de bergen, maar onze gedachten zijn bij jou. Ik heb getwijfeld om de reis te annuleren, maar ik ben zeker dat je dat niet zou gewild hebben. Vorige week vrijdag hebben we nog samen carnaval gevierd in Erwetegem. Wat hadden we plezier. Drie dagen later werd je uit ons leven weggerukt. Ons leven gaat nooit meer hetzelfde zijn", pende De Potter neer.





Uitvaart

Vandaag om 10 uur vindt in de kerk van Erwetegem de uitvaartplechtigheid plaats. De begroeting gebeurt na de kerkelijke dienst. Daarna vindt de crematie plaats. De urne wordt bijgezet in het columbarium van de begraafplaats Knutsegem in Velzeke.