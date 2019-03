Honderden klimaatstakers verwacht op betoging in Zottegem Frank Eeckhout

14 maart 2019

09u43 0 Zottegem Op een betoging in Zottegem worden vrijdagavond honderden klimaatstakers verwacht. “Wij komen niet alleen op voor een klimaatwet, maar ook voor initiatieven en wetten die het leven concreet veranderen", zegt Sarah Hutse.

Vrijdag 15 maart is er wereldwijde staking voor onze toekomst. Net als in andere steden roepen verschillende verenigingen uit de regio op om in Zottegem actie te voeren voor een beter klimaat en politieke veranderingen die dat mogelijk maken. Het evenement groeit en krijgt ondertussen de steun van Eco & Fair cvba-so, Fietserbond Geraardsbergen-Lierde, Fietscampagne Cycling The City, GROS Zottegem (Broederlijk delen, Trias, 11.11.11., Wereldsolidariteit, Wereldwinkel Zottegem, Toogall, Kisangani, Bollé Bollé, Fairtrade Zottegem, Atheneum Zottegem, Born in Afrika), Natuurpunt Zwalmvallei, Natuurpunt Herzele, ABVV Oost-Vlaanderen, Curieus Herzele, Voedselteams, vzw ‘t Uilekot, vzw Climaxi en Youth for Climate Gent.

“Wij komen niet alleen op voor een klimaatwet, maar ook voor initiatieven en wetten die het even concreet veranderen: een betonstop, beter openbaar vervoer in onze regio, verbetering van de publieke dienstverlening, méér bos, hernieuwbare energie in plaats van kernenergie en financiering daarvan door de sterkste schouders. We verzamelen om 18.30 uur aan het station van Zottegem. Van daar volgen we een uitgestippeld parcours. Sluit je graag aan als vereniging, geef dan een seintje via filip@climaxi.be en we zetten je in het lijstje van ondersteuners", zegt Sarah Hutse.