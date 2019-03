Honderden brokstukken isomo ontsieren Wassenhove Frank Eeckhout

09 maart 2019

17u44 0 Zottegem Honderden brokstukken isomo ontsieren Wassenhove in de Zottegemse deelgemeente Leeuwergem.

De stukken isomo liggen in de velden en tuinen in de buurt van de dreef die naar Hof te Wassenhove loopt. Waarschijnlijk zijn de stukken isomo door de felle wind weggewaaid uit het containerpark dat even verderop ligt.