Honden vergiftigd door sproeimiddel in tuin 11 augustus 2018

02u29 0 Zottegem Twee bewoners van de wijk Bijloke in Zottegem dienen bij de politie een klacht in, omdat twee honden ziek zijn geworden.

"Ze zijn vergiftigd door een sproeimiddel", zegt Yvonne Saeytijdt. "Mijn hond en ook die van een vriendin werden ziek, nadat we bij haar op bezoek waren geweest. Onze honden hadden in haar tuin gelopen en daar heeft een buur gif gesproeid. Onze honden zijn elk door een verschillende dierenarts onderzocht en de diagnose is telkens dezelfde: aangetaste lever als gevolg van een vergifitging", vertelt Yvonne. Ze menen de dader te kennen. Maar de man wie zij en haar vriendin Simonne Anckaert met de vinger wijzen, ontkent en reageert beduusd op de beschuldiging. "Ik heb inderdaad onkruid gesproeid, maar met een wettelijk toegelaten middel en wel in mijn eigen tuin. Dat ik ook over de omheining heb gespoten om de dieren te treffen, is een lasterlijke aantijging", zegt de man.





Ook de Dierenbescherming Vlaamse Ardennen is met de hondenkwestie aan de Bijloke bezig en stapt op haar beurt ook met een klacht naar de politie. "Als dierenartsen vaststellen dat twee honden zijn vergiftigd, dan vind ik dat schrijnend en moet de dader gevonden en bestraft worden", zegt Lucie Van Wittenberge, inspectrice van de dierenbeschermingsorganisatie. (DCRB)