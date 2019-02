Hommeles over uitbesteden groenbeheer: “Alsof onze eigen mensen niet goed genoeg zijn” Frank Eeckhout

22 februari 2019

15u19 0 Zottegem Oppositiepartijen sp.a en Open Vld zijn niet te spreken over het uitbesteden van het groenbeheer in Zottegem. “We deden dat in de vorige legislatuur ook al en toen heeft sp.a dat nog samen met ons goedgekeurd. Nu ze in de oppositie zitten, kan dit plots niet meer en nemen ze het woord privatisering in de mond", gaat schepen van groenbeheer Leen Goossens (CD&V) in de tegenaanval.

De beslissing van het stadsbestuur om het onderhoud van openbaar groen uit te besteden aan derden, valt niet in goede aarde bij de oppositie. Open Vld-raadslid Lode Bruneel vraagt zich af of dit geen motie van wantrouwen is tegenover de eigen groendienst. Ook de socialisten reageren als door een wesp gestoken. “Alsof onze eigen mensen niet goed genoeg zijn om dat werk te verrichten. Dit is zuivere privatisering", reageert De Loor.

Niet onder indruk

Schepen Leen Goossens is echter niet onder de indruk van de uitvallen aan haar adres. “We hebben opnieuw beslist om voor het groenonderhoud op openbaar domein (parkings, wegen, goten), speelpleintjes, in de wijk Bijloke en op onze begraafplaatsen een beroep te doen op derden. Dat was in het verleden ook al het geval. De speelpleintjes werden vorig jaar onderhouden door groep Intro (sociale tewerkstelling, red.). Voor het onderhoud van de Bijloke konden we rekenen op de hulp van Beschutte Werkplaats Zottegem en het groenonderhoud op de begraafplaatsen en ander openbaar domein werd verricht de mensen van de vzw Dagmoed (eveneens sociale tewerkstelling, red.)", reageert Goossens.

Wel nieuw is dat nu ook het groenonderhoud van de site aan de Bevegemse Vijvers, van de pas aangelegde groene parking aan de OCMW-campus en van een aantal voetbalpleinen en graszones in woonwijken wordt uitbesteed. “De begraafplaatsen en groenonderhoud op ander openbaar domein blijven voorbehouden aan sociale tewerkstelling. Voor de overige sites kunnen ook privétuinaannemers een offerte indienen. Maar ook dat is niet nieuw. Vorig jaar al werd het onderhoud van De Lelie, de nieuwe woonwijk achter het ziekenhuis, uitbesteed aan een private aannemer. Ook daar had sp.a geen problemen mee.

Toch blijft er nog genoeg werk over voor de eigen groendienst. “Die focust zich op het onderhoud van het kasteel van Breivelde, het Egmontpark, het Beislovenpark, het Kloosterbos, de trage wegen en de vele andere groene zones en pleintjes in Zottegem. Werk verzekerd", besluit schepen Goossens.