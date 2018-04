Hoe communiceren om ruzie te vermijden 11 april 2018

02u40 0

Similes Vlaamse Ardennen organiseert op woensdag 18 april om 19.30 uur de gespreksavond 'Hoe beter communiceren als we op een verschillende golflengte zitten?' "Op deze avond reflecteren we over hoe we onze relatie beter kunnen afstemmen op een andere persoon waarmee de communicatie moeilijk verloopt. Wij zoeken hier naar een uitweg via geweldloze communicatie. Maar hoe kunnen we geweldloos communiceren als er agressie is vanuit een persoon of wederzijds? Hoe kunnen we elkaar nog begrijpen als onze standpunten zoveel verschillen en als we geen raakpunten vinden? Hoe kunnen we elkaar nog begrijpen en de weg vinden in de communicatie als onze waarden en normen zoveel verschillen dat we zelfs vervreemd geraakt zijn van elkaar? Deze contactavond is een initiatie in 'opnieuw verbinding mogelijk makende communicatie en agressiebeheersing', laat gastspreker Mia Dujardin weten. Inschrijven kan via inschrijving@similes.be of op het nummer 016/24.42.01 en kost 3 euro voor leden en 5 euro voor niet-leden. Deze gespreksavond vindt plaats in De Hoeve op de Penitentenlaan in Velzeke. (FEL)