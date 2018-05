Het Grote Fietsexamen nu ook voor senioren 08 mei 2018

Zottegem Ook senioren kunnen dit jaar deelnemen aan Het Grote Fietsexamen dat de stad Zottegem op 17 mei organiseert.

Het examen bestaat uit drie onderdelen: een controle van de fiets en fietsuitrusting door de politie, een behendigheidsparcours op de parking van de Bevegemse Vijvers en een examen op de weg waarbij zeven vaardigheden getest worden. "Traditioneel is het examen bedoeld voor leerlingen van het zesde leerjaar. Maar voor het eerst ook een editie voor senioren. Soms voelen mensen die een dagje ouder worden zich niet meer zo zeker op de fiets. Met dit examen kunnen ze voor zichzelf nagaan hoe stuurvaardig ze nog zijn", zegt schepen voor Mobiliteit Peter Vansintjan (CD&V). Deelname aan het examen is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. Vooraf inschrijven kan via het e-mailadres verkeer@zottegem.be of via het telefoonnummer 09/364.64.95. Wie deelneemt, wordt met eigen fiets op 17 mei om 9 uur 's ochtends verwacht op de parking van de Bevegemse Vijvers. Opgelet: dit examen is niet geschikt voor de bestuurders van een elektrische fiets. (FEL)